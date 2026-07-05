Italia ragazzo muore schiantandosi con la moto | la tragedia a soli 22 anni

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale a Bussolengo, nel Veronese. Lo scontro tra la motocicletta e un’auto si è verificato in via principale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vittima viaggiava da sola al momento dello scontro.

Un violento incidente stradale ha sconvolto il territorio di Bussolengo, nel Veronese, dove un motociclista di 22 anni ha perso la vita dopo lo scontro con un’automobile. La vittima è Andrea De Donno, residente a Sona, morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto avvenuto lungo la Strada Bresciana. Nello stesso incidente sono rimasti feriti anche i due occupanti dell’auto, una coppia di cittadini stranieri, trasportati in ospedale per accertamenti: secondo le prime informazioni le loro condizioni non sarebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il giovane stava percorrendo la Strada Bresciana in direzione Verona quando la sua moto si è scontrata con un’auto che viaggiava nel senso opposto o nelle immediate vicinanze del suo percorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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