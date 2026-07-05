Un uomo di 68 anni è stato accoltellato a morte all’interno di un appartamento in via Sampolo, a Palermo. La lite, avvenuta per motivi ancora da chiarire, sarebbe stata alla base del gesto. Nel frattempo, un’altra persona si è barricata in un palazzo vicino, che è stato evacuato a causa di una fuga di gas. La polizia sta indagando sugli eventi.

Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate all’interno di un appartamento in via Sampolo, a Palermo. Il delitto sarebbe maturato al termine di una lite scoppiata, secondo le prime informazioni, per futili motivi. Dopo l’aggressione, una persona si è barricata in casa, mentre nell’edificio è stata rilevata una fuga di gas, circostanza che ha reso necessaria l’evacuazione dell’intero stabile. Sul posto sono intervenuti in forze i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. L’area è stata completamente transennata, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Italia, è caos! Uomo barricato in casa, palazzato evacuato per fuga di gas: “Ucciso un uomo”

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