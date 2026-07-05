iran riprende commercio marittimo con il qatar dopo 5 mesi

Il commercio marittimo tra Iran e Qatar è ripreso dopo circa cinque mesi di sospensione. Lo ha annunciato oggi l’addetto commerciale iraniano a Doha, parlando ai media statali. La ripresa riguarda le attività di trasporto via mare tra i due paesi, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o i carichi coinvolti. La notizia è stata comunicata domenica 5 luglio.

Il commercio marittimo tra Iran e Qatar è ripreso dopo una sospensione di circa cinque mesi. E' quanto ha dichiarato oggi, domenica 5 luglio, ai media statali l'addetto commerciale iraniano a Doha, Abbas Abdolkhani. Il traffico marittimo tra il porto iraniano di Dayyer e il porto qatariota di Al Ruwais, - ha affermato Abdolkhani - è ripreso a seguito del coordinamento tra l'ambasciata iraniana a Doha e le autorità del Qatar. Sullo stesso tema, invece, ieri c'è stato un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, e i suoi omologhi degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar e di Oman, a conferma che il nodo di Hormuz resta cruciale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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