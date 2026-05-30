Iran il retroscena | 6 miliardi di dollari congelati in Qatar ostacolano accordo con Usa

Fondi iraniani per sei miliardi di dollari conservati in Qatar sono tra le principali problematiche nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Questi fondi congelati sono uno degli ostacoli principali al raggiungimento di un accordo per porre fine al conflitto. Le negoziazioni si svolgono senza che siano stati raggiunti ancora risultati concreti. La questione dei fondi rappresenta un elemento di tensione nelle discussioni tra le due parti.

(Adnkronos) – Fondi iraniani congelati in Qatar, per un valore di sei miliardi di dollari, rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra. Lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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