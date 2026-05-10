Guerra in Iran Rubio e Witkoff a Miami col premier del Qatar per accordo con l’Iran E Trump aspetta una risposta da Teheran dal campo da golf – La diretta

A Miami, due senatori statunitensi e un rappresentante del governo del Qatar si sono incontrati con il premier del paese mediorientale, in una visita inattesa. L’obiettivo dichiarato riguarda un accordo con l’Iran, mentre nel frattempo l’ex presidente degli Stati Uniti attende una risposta da Teheran, dove si trova in un campo da golf. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza comunicati ufficiali dettagliati.

Tappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che, come riportato da Axios, ha cambiato all’ultimo i propri piani dopo il vertice di Washington con il vicepresidente JD Vance, rinviando il rientro a Doha. Trump intanto è tornato ad attaccare il governo italiano. In una telefonata con il Corriere della Sera ha, il presidente americano ha liquidato con sarcasmo l’eventuale invio italiano di dragamine dopo il cessate il fuoco, «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno», facendo sapere di valutare il ritiro dei contingenti Usa dalle basi italiane.🔗 Leggi su Open.online

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