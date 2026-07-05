Il primo ministro israeliano atterra a Washington, pronto per un incontro con il presidente degli Stati Uniti previsto per lunedì. Durante la conferenza stampa, Netanyahu afferma che tra lui e Trump non ci sono divergenze. La visita si concentra sulla discussione di questioni di sicurezza e alleanze strategiche tra i due paesi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato i temi specifici trattati nell'incontro.

L’Irantorna al centro dell’agenda diplomatica internazionale con l‘incontro programmato per lunedìprossimo aWashingtontra il primo ministro israelianoBenjamin Netanyahue il presidente degli Stati UnitiDonald Trump. Secondo fonti israeliane citate dalla CNN, i due leader discuteranno dell’evoluzione deldossier iranianoe di unpossibile nuovo accordo di sicurezzatra Israele e gli Stati Uniti, in un momento particolarmente delicato per gli equilibri del Medio Oriente. Questo appuntamento segna il primo incontro diretto tra Netanyahu e Trump dopo il recente conflitto che ha coinvolto l’Iran. Negli ultimi mesi, i rapporti tra Washington e... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, Netanyahu vola a Washington: ‘Nessuna divisione tra me e Trump’

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Iran Says Its Army Still in War Situation as Gulf Leaders Meet in Saudi Arabia

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