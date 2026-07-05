Iran Netanyahu vola a Washington | confronto con Trump su sicurezza e futuro

Il premier israeliano si trova a Washington per un incontro con il presidente degli Stati Uniti, focalizzato su questioni di sicurezza e strategie future. Nel frattempo, Bandar Abbas riprende lentamente i collegamenti con altre città, dopo un periodo di interruzione. La visita è programmata alla Casa Bianca, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell'incontro. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato le decisioni o gli accordi presi durante la visita.

Il premier israeliano atteso alla Casa Bianca per un vertice con il presidente statunitense, mentre Bandar Abbas riprende gradualmente i collegamenti aerei dopo quattro mesi di stop L’Irantorna al centro dell’agenda diplomatica internazionale con l‘incontro programmato per lunedìprossimo aWashingtontra il primo ministro israelianoBenjamin Netanyahue il presidente degli Stati UnitiDonald Trump. Secondo fonti israeliane citate dalla CNN, i due leader discuteranno dell’evoluzione deldossier iranianoe di unpossibile nuovo accordo di sicurezzatra Israele e gli Stati Uniti, in un momento particolarmente delicato per gli equilibri del Medio Oriente. Questo appuntamento segna il primo incontro diretto tra Netanyahu e Trump dopo il recente conflitto che ha coinvolto l’Iran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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WARAR CULUS OO SAAKA SOO BAXAY: TRUMP OO KU DHICILA' IRAN CAJIIB

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