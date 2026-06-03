Trump e Netanyahu avversari in casa l' ombra delle elezioni e di un accordo impossibile tra Usa-Israele e Iran

Trump e Netanyahu si sono trovati su fronti opposti durante un incontro pubblico, con i loro discorsi che si sono contrapposti su temi di politica estera. La discussione si è concentrata sulle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, mentre si avvicinano le elezioni presidenziali negli USA. Le posizioni divergenti tra i due leader sono emerse in modo evidente, senza che si siano raggiunti accordi o compromessi. La situazione rimane complessa e senza una soluzione immediata.

Il conflitto fra la coppia Usa-Israele e l’Iran ha rivelato la sostanza geopolitica più pregnante del Medio Oriente: chi vuole primeggiare, deve sconfiggere tutti gli altri. O, meglio, neutralizzare il più forte per spaventare tutti gli altri. E qui s’inserisce il primo paradosso: Israele è l’unica potenza nucleare della regione, ma ha una demografia modesta ed è tecnicamente un satellite degli Stati Uniti. Dall’altro lato, l’Iran è un impero millenario che ora se la passa molto male. Nessuno dei due sembra avere la forza di battere il rivale. Ma c’è di più: l’intransigenza del governo Netanyahu ha portato l’amministrazione Trump a incrinare il rapporto incrollabile tra Washington e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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