Migliaia di persone hanno partecipato alla «Fluo Run» a Città Alta, una corsa caratterizzata da maglie fluorescenti, musica e attività fisica. L’evento ha incluso salti, squat e esercizi di stretching per riscaldarsi, accompagnati da un sottofondo musicale. La manifestazione ha riscosso un grande successo anche quest’anno, attirando un ampio pubblico.

LA FESTA. Migliaia di iscritti e grande successo per l’edizione di quest’anno, tra sport, musica e maglie «fluo». Un po’ di salti, qualche squat e i fondamentali allungamenti per sciogliere i muscoli e alzare i battiti cardiaci, a ritmo di musica. E poi via, si parte. Chi di corsa, chi camminando, magari spingendo il passeggino o tenendo al guinzaglio il proprio cagnolino. Tutti, però, con lo stesso outfit - magliette sgargianti di colore giallo e arancione fosforescente - e soprattutto con lo stesso spirito: il sorriso e la voglia di divertirsi. È stato un successo anche quest’anno la «Fluo Run», la marciacorsa non competitiva a tema, appunto, fluo promossa da SportPiù. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Invasione colorata per le vie di Città Alta. È la «Fluo Run» - Foto

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