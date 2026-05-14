Bergamo il 4 luglio torna la Viva Fluo Run

Il 4 luglio si svolgerà a Bergamo la Viva Fluo Run, una corsa non competitiva che prevede tappe anche a Monte Isola, Monza e Brescia. L'evento include dj set curati da Radio Viva Fm sia prima che dopo la gara. La manifestazione riunisce partecipanti di diverse città e si svolge lungo percorsi cittadini e sull’isola. La corsa si svolge in orario serale e si caratterizza per l’uso di luci fluorescenti e effetti luminosi.

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L’APPUNTAMENTO. La non competitiva farà tappa anche a Monte Isola, Monza e Brescia. Prima e dopo la corsa, dj set a cura di Radio Viva Fm. Sabato 4 luglio torna la «Viva Fluo Run», a Bergamo: un inconfondibile mix di corsa, musica, balli e divertimento. Sarà la terza tappa della corsa in notturna, che andrà in scena a Monte Isola il 6 giugno, a Monza il 27 e, dopo Bergamo, a Brescia il 14 settembre. Prima e dopo la corsa, dj set a cura di Radio Viva Fm, giochi di luce e intrattenimento. Tutti i partecipanti ricevono gadget luminosi e accessori fluo per brillare dalla partenza all’arrivo, con la possibilità, in alcune aree del village, di usufruire del servizio di body painting per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, il 4 luglio torna la Viva Fluo Run ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il centro si accende di colori: torna la Fluo Run tra fitness, musica e corsa Bergamo, memoria viva: il cammino per celebrare la Liberazione? Cosa sapere Bergamo celebra l'81° anniversario della Liberazione sabato 25 aprile con cerimonie in città.