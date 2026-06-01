Brescia | Fluo Run

Notizia in breve

Sabato 12 settembre si svolge a Brescia la Viva Fluo Run Millennium, una corsa che coinvolge migliaia di persone. La manifestazione, dedicata a sport e socialità, si tiene nel centro cittadino e prevede un percorso illuminato da luci fluorescenti. I partecipanti sono invitati a vestirsi con abbigliamento fluorescente e a correre in un clima di festa. La gara si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati.