Brescia | Fluo Run
Sabato 12 settembre si svolge a Brescia la Viva Fluo Run Millennium, una corsa che coinvolge migliaia di persone. La manifestazione, dedicata a sport e socialità, si tiene nel centro cittadino e prevede un percorso illuminato da luci fluorescenti. I partecipanti sono invitati a vestirsi con abbigliamento fluorescente e a correre in un clima di festa. La gara si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati.
Sabato 12 settembre torna a Brescia la Viva Fluo Run Millennium, la manifestazione dedicata al divertimento, allo sport e alla socialità che ogni anno richiama migliaia di partecipanti. L'appuntamento è fissato per le ore 20.00 con partenza da Campo Marte.La corsa-camminata non competitiva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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