Dumfries al Real Madrid | è ufficiale la cessione dell’Inter

Da lapresse.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Denzel Dumfries è stato ceduto ufficialmente al Real Madrid, terminando la sua esperienza con l’Inter. L’olandese, che di recente ha disputato i Mondiali 2026 con la nazionale olandese, è stato annunciato come nuovo giocatore del club spagnolo. La notizia arriva dopo l’eliminazione dell’Olanda dai Mondiali per mano del Marocco. La cessione è stata confermata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

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L’olandese Denzel Dumfries, negli ultimi anni uno dei beniamini dei tifosi nerazzurri, non è più un giocatore dell’Inter. È infatti arrivata l’ufficialità, mentre Dumfries con la sua Olanda è appena stato eliminato dai Mondiali 2026 per mano del Marocco. L’Inter cede Dumfries al Real Madrid. Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club nerazzurro. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria. Con la maglia dell’Inter in cinque stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei. La nota del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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