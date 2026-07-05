Intelligenza Artificiale nei licei | Cuzzupi UGL Istruzione rilancia cultura e merito

Da scuolalink.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le nuove Indicazioni nazionali per i licei evidenziano l'importanza di integrare l’Intelligenza Artificiale nel percorso scolastico, puntando su cultura, merito e pensiero critico. Il documento suggerisce un utilizzo responsabile delle tecnologie digitali per formare studenti più consapevoli e preparati alle sfide future. La proposta mira a rafforzare l’approccio critico e la valorizzazione delle capacità individuali, con un’attenzione specifica alla responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie.

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Le nuove Indicazioni nazionali per i licei pongono al centro cultura, merito e pensiero critico, favorendo un uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale per una scuola più consapevole e preparata al futuro.Cuzzupi: Le nuove Indicazioni per i licei rafforzano la centralità della persona, della cultura e l’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale“Le nuove Indicazioni nazionali per i Licei rappresentano un segnale importante nella direzione di una scuola che guarda al futuro senza rinunciare alle proprie radici culturali. È una visione che punta a rafforzare la qualità della formazione, restituendo centralità al sapere, al merito e alla crescita integrale della persona”. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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