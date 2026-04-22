Scuola nuovi programmi nei licei Arriva anche l' Intelligenza Artificiale

Sono state pubblicate le linee guida aggiornate per i licei, che introducono nuovi programmi scolastici e prevedono l'inserimento dell'Intelligenza Artificiale tra gli argomenti di studio. La consultazione con il mondo scolastico è ora in corso, permettendo a insegnanti, studenti e altre parti interessate di esprimersi sui cambiamenti proposti. Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante nel rinnovamento dell'offerta formativa.

È stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, si tratta dei nuovi programmi su cui si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto sapere che le adotterà solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica. Non una semplice revisione di programmi, ma un "ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e tra scuola e società". Tra le novità, la scomparsa della Geostoria: al primo biennio, infatti, Storia e Geografia tornano a configurarsi come discipline distinte...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scuola, nuovi programmi nei licei. Arriva anche l'Intelligenza Artificiale Notizie correlate I nuovi programmi dei licei: Geostoria addio, arriva l'intelligenza artificialeAGI - È stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei: si tratta dei nuovi programmi su cui si apre ora la fase di... Leggi anche: Scuola, nuovi programmi per i licei. Entra intelligenza artificiale, torna la geografia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Riforma dei licei: l’Intelligenza Artificiale diventa asse trasversale; Non basta insegnare informatica: perché solo pochi Paesi stanno introducendo davvero l'intelligenza artificiale a scuola; In arrivo i nuovi programmi dei Licei, via la Geostoria; Schettini critica la scuola, Programmi scollati dalla realtà. Scuola, nuovi programmi nei licei. Arriva anche l'Intelligenza ArtificialeÈ stato pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, si tratta dei nuovi programmi su cui si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola. Il ministro ... iltempo.it Geostoria scompare, entra l’Intelligenza artificiale: i nuovi programmi per i licei del ministero di ValditaraArrivano le Indicazioni Nazionali per i programmi scolastici per i licei, proposti dal ministero di Valditara: tra le novità c’è l’addio alla Geostoria nel biennio e l’arrivo dell’Intelligenza ... fanpage.it Al Bano sul caso Solovyov: "Avete controllato che non si tratti di Intelligenza Artificiale" facebook Armi di intelligenza artificiale, servizio militare e 'culture inferiori': il controverso manifesto di Palantir spiegato. x.com