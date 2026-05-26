Cuzzupi UGL Istruzione | La scuola torni nel suo alveo naturale fatto di insegnamenti regole e confronto

La scuola deve tornare a essere un ambiente di insegnamenti, regole e confronto, secondo il rappresentante dell'UGL Istruzione. Ha affermato che non può essere un luogo dove si attribuiscono tutte le responsabilità a cause di disagio o motivazioni non chiarite. La richiesta è quella di mantenere la funzione educativa e disciplinare, evitando di scaricare sugli studenti o sul personale scolastico le colpe di problemi complessi.

“La scuola non è e non può essere un luogo dove tutto si scagiona sugli altari del disagio e di qualche non meglio identificata ragione”. Parole nette, senza ambiguità, quelle di Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Istruzione e Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che lancia un appello chiaro: riportare l’istituzione scolastica nel suo “alveo naturale”, fatto di insegnamenti, regole e confronto. L’occasione per fare il punto è la presentazione del primo convegno su “Scuole Statali, Paritarie e Private: il futuro dell’istruzione in Italia”, in programma a Milano il 27 maggio presso Palazzo Pirelli. Un’iniziativa voluta dall’UGL Istruzione per chiamare a discutere personalità politiche e del mondo scolastico sulla necessità di ripensare la scuola in prospettiva futura, partendo dalla Lombardia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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