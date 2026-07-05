Le riprese del nuovo film della saga ‘Fast & Furious’ sono iniziate, segnando l’ultimo capitolo dopo 25 anni. L’attore e produttore principale ha annunciato che il film avrà un finale sorprendente. La produzione è in corso e il film è previsto in uscita nei prossimi mesi. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sul cast completo. La serie si avvia verso la conclusione con questa ultima pellicola.

Vin Diesel è tornato al posto di guida mentre il franchise Fast & Furious fa un ultimo giro dopo 25 anni. Giovedì, la star e il produttore hanno rivelato che la produzione è iniziata su Fast Forever, che è in anteprima il 17 marzo 2028, l’undicesimo e ultimo capitolo del franchise d’azione da 7 miliardi di dollari lanciato con The Fast and the Furious del 2001. “Un set incredible”. “Sono sul set. La gente sta macinando. Equipaggi incredibili stanno lavorando”, ha detto Diesel in un video dietro le quinte su Instagram. “Volevo solo prendermi un secondo per. dire grazie. Voi ragazzi siete il miglior pubblico del mondo, i migliori fan del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Iniziate le riprese del nuovo ‘Fast & Furious’. Vin Diesel preannuncia un ‘finale incredibile’

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