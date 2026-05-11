Durante un evento a New York dedicato al palinsesto di NBCUniversal, Vin Diesel ha annunciato ufficialmente che il franchise Fast & Furious arriverà anche in televisione attraverso quattro nuove serie. La conferma riguarda l’espansione del noto franchise cinematografico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le date di messa in onda. L’annuncio è stato dato durante la presentazione del palinsesto per le stagioni 2026-2027.

Durante la presentazione del palinsesto 26-27 di NBCUniversal a New York, Vin Diesel ha annunciato ufficialmente l’espansione del franchise cinematografico Fast & Furious verso il mondo della televisione. La piattaforma di Comcast, Peacock ha infatti avviato lo sviluppo di una serie live-action basata sulla celebre saga automobilistica, un progetto che vede Diesel impegnato non solo come volto storico del brand ma anche in veste di produttore esecutivo. Sebbene durante l’evento l’attore abbia parlato del lancio di quattro diversi show legati all’universo narrativo della serie, fonti interne hanno chiarito a Deadline che, al momento, un solo titolo è formalmente in lavorazione, mentre altri potenziali spin-off si trovano in diverse fasi di sviluppo presso Universal Television.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Fast & Furious sbarca in TV: Vin Diesel annuncia 4 serie, cosa sappiamo

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