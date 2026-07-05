Nonostante un violento acquazzone che ha portato all’evacuazione del National Mall, Donald Trump ha tenuto il suo discorso per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Il suo intervento si è svolto all'aperto, con il pubblico presente sotto la pioggia. Durante il discorso, ha affermato che gli Stati Uniti sono più ricchi e forti che mai. La cerimonia si è svolta nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Donald Trump non ha rinunciato al suo discorso per i 250 anni dell’Indipendenza degli Stati Uniti, nonostante il violento maltempo che aveva costretto il Secret Service a far evacuare il National Mall di Washington. Dopo lo stop imposto dall’allerta meteo e l’invito rivolto al pubblico a trovare un riparo, il presidente è comunque salito sul palco, mantenendo la promessa fatta poche ore prima: «Parlerò a ogni costo». Nel suo intervento, durato circa quaranta minuti, Trump ha celebrato la storia degli Stati Uniti, rivendicando i risultati raggiunti durante la sua presidenza e lanciando un messaggio di fiducia sul futuro del Paese. «Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà», ha dichiarato, sostenendo che oggi l’America sia «più ricca, più sicura e più orgogliosa che mai». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Thesocialpost.it - Independence Day, Trump sfida il maltempo: “Gli Usa sono più ricchi e forti che mai”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Defies Dangerous Storms To Lead America 250 Independence Day Celebration In Washington

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump “Gli Usa più ricchi e forti che mai, il comunismo cancro da estirpare”

Usa, Trump: “Noi più forti e ricchi che mai, l’America non sarà mai un Paese comunista”Durante le celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, un ex presidente ha affermato che gli Stati Uniti non saranno...

Temi più discussi: Independence Day, Trump al Mount Rushmore: lo show per il 4 luglio; Usa festeggiano il 4 luglio, Independence Day tra caldo estremo e fuochi record di Trump; Nati il 4 luglio, Usa travolti dall’entusiasmo per il calcio nell’Independence day; Leone XIV oggi a Lampedusa sfida il presidente Trump: Gli immigrati sono la forza degli Stati.

#IndependenceDay Il Paese è più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima, ha detto #Trump tra gli applausi, cominciando l'atteso comizio, posticipato per maltempo, per il 250° dell'Indipendenza statunitense x.com

Independence day, Trump: Siamo più ricchi e forti che maiFuochi pirotecnici hanno salutato il discorso di Donald Trump sui 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. 35 minuti di retorica, ... ecovicentino.it

Independence Day, Trump sfida il maltempo: Gli Usa sono più ricchi e forti che maiDonald Trump non ha rinunciato al suo discorso per i 250 anni dell’Indipendenza degli Stati Uniti, nonostante il violento maltempo che aveva costretto il Secret Service a far evacuare il National Mall ... thesocialpost.it