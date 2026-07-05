All’incrocio tra via Carrucci e la Statale 67, è prevista la realizzazione di una rotatoria definitiva, che sostituirà la sistemazione temporanea attuale. La nuova rotatoria sarà costruita nell’area urbana di Empoli, in corrispondenza dell’intersezione tra il tratto interno della Tosco Romagnola e via Carrucci. I lavori sono in programma e l’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale in quella zona.

Sicurezza stradale nell’area urbana di Empoli: presto al via la costruzione della rotatoria definitiva (al posto di una sistemazione provvisoria) all’intersezione fra il tratto interno della Tosco Romagnola e via Carrucci. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo, ultimo passaggio prima dell’appalto e dei lavori, che - una volta assegnati - dovrebbero avere la durata di un paio di mesi. La spesa prevista è di 250mila euro, 60mila dei quali appena accertati dal Comune ed esito di un contributo regionale apposito per la sicurezza delle strade. Previsti passaggi pedonali per la tutela di chi si sposta a piedi, passaggi per i ciclisti e misure di contenimento della velocità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incrocio fra via Carrucci e la Statale 67, sì alla rotatoria definitiva

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