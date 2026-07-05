Incredibile dalla Turchia | Il Napoli ritorna in corsa per uno storico obiettivo di mercato

In Turchia si segnala che il Napoli sarebbe tornato a seguire un giovane talento, Alejandro Garnacho. Secondo alcune fonti locali, il Chelsea sarebbe disposto a cedere il giocatore per circa 40 milioni di sterline, una cifra più bassa rispetto alle richieste fatte in passato. La trattativa sembra ancora in fase iniziale e nessuna conferma ufficiale è arrivata.

Alejandro Garnacho torna nel mirino del Napoli: secondo i media turchi, il Chelsea apre alla cessione per 40 milioni di sterline, cifra ben inferiore alle pretese invernali. Garnacho al Chelsea: la frustrazione che cambia i piani. L’attaccante argentino vive una stagione complessa a Londra. Le tensioni interne a Stamford Bridge hanno spinto i Blues a riconsiderare il suo futuro, soprattutto in vista della prossima estate. A gennaio del 2025 il Napoli aveva già provato l’affondo, trovando il club inglese irremovibile sui 70 milioni richiesti. Ora lo scenario muta radicalmente. La valutazione scende a 40 milioni di sterline, una cifra che trasforma il profilo da praticamente irraggiungibile a concretamente negoziabile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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