Mercato Napoli priorità alla difesa | Gila l' obiettivo numero uno

Il Napoli punta a rafforzare la difesa, con Gila come obiettivo principale. La società sta valutando i dettagli dell’operazione, che prevede un eventuale trasferimento del difensore. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo. La priorità resta la linea arretrata, anche in vista della prossima stagione. La decisione dipende anche dalla disponibilità economica e dalle offerte di altre squadre. La trattativa prosegue senza sosta.

Napoli, 8 giugno 2026 - Di norma quando c'è un ribaltone in panchina ogni discorso di mercato viene azzerato, ma ci sono delle eccezioni. In casa Napoli una delle urgenze è rinforzare una difesa che nella scorsa stagione ha fatto tanti passi indietro rispetto alla corazzata di un anno prima, quando nella gloria dello scudetto fu la migliore dei top 5 campionati europei. Tra qualche infortunio di troppo, l'incedere dell'età di qualche protagonista, il calo di altri e l'impatto non sempre positivo dei volti nuovi, qualcosa si è spezzato, anche se in effetti crolli verticali non ce ne sono stati: basti pensare che l' Inter campione d' Italia ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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