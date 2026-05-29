Calcio Napoli obiettivo mercato | Allegri e Manna valutano un difensore dalla Serie A

Da 2anews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Calcio Napoli sta valutando un difensore della Serie A, con Allegri e Manna che seguono il profilo di Mario Gila della Lazio. Il club continua a monitorare anche giovani talenti come Khalaili e il portiere Kovar. La società azzurra si concentra sull’individuazione di un profilo difensivo da inserire in rosa, senza conferme ufficiali sull’operazione. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi pubblici.

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Città della Scienza: Di che stile di Vita sei? Una fantastica avventura tra alimentazione e benessere Il nuovo corso azzurro guidato da Massimiliano Allegri prende forma anche sul mercato. Tra i profili seguiti dal Calcio Napoli spunta Mario Gila della Lazio, mentre il club continua a monitorare giovani talenti come Khalaili e il portiere Kovar. Con l’arrivo diMassimiliano Allegrisulla panchina del Calcio Napoli iniziano a delinearsi anche le strategie per il prossimo mercato estivo. Tra valutazioni tecniche, esigenze della rosa e possibili rinforzi, la dirigenza azzurra sta lavorando a stretto contatto con il nuovo allenatore per individuare i profili più adatti al progetto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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