Calcio Napoli obiettivo mercato | Allegri e Manna valutano un difensore dalla Serie A
Il Calcio Napoli sta valutando un difensore della Serie A, con Allegri e Manna che seguono il profilo di Mario Gila della Lazio. Il club continua a monitorare anche giovani talenti come Khalaili e il portiere Kovar. La società azzurra si concentra sull’individuazione di un profilo difensivo da inserire in rosa, senza conferme ufficiali sull’operazione. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi pubblici.
Città della Scienza: Di che stile di Vita sei? Una fantastica avventura tra alimentazione e benessere Il nuovo corso azzurro guidato da Massimiliano Allegri prende forma anche sul mercato. Tra i profili seguiti dal Calcio Napoli spunta Mario Gila della Lazio, mentre il club continua a monitorare giovani talenti come Khalaili e il portiere Kovar. Con l’arrivo diMassimiliano Allegrisulla panchina del Calcio Napoli iniziano a delinearsi anche le strategie per il prossimo mercato estivo. Tra valutazioni tecniche, esigenze della rosa e possibili rinforzi, la dirigenza azzurra sta lavorando a stretto contatto con il nuovo allenatore per individuare i profili più adatti al progetto. 🔗 Leggi su 2anews.it
, mercato faraonico per un misero... 4° posto
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