Calcio Napoli obiettivo mercato | Allegri e Manna valutano un difensore dalla Serie A

Notizia in breve

Il Calcio Napoli sta valutando un difensore della Serie A, con Allegri e Manna che seguono il profilo di Mario Gila della Lazio. Il club continua a monitorare anche giovani talenti come Khalaili e il portiere Kovar. La società azzurra si concentra sull’individuazione di un profilo difensivo da inserire in rosa, senza conferme ufficiali sull’operazione. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi pubblici.