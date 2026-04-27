Caso escort a Milano i titolari dell'agenzia sotto inchiesta | Nessun giro di prostituzione solo serate mondane

I titolari di un'agenzia di accompagnatrici a Milano sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta sulle attività svolte. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti dell'agenzia, non si trattava di un giro di prostituzione, ma di semplici eventi sociali e serate di intrattenimento. La procura ha avviato le indagini per fare chiarezza sulla natura delle attività e sui rapporti commerciali coinvolti.

"Non c'era nessun giro di prostituzione, semplici serate mondane". È questa la difesa dei titolari della Ma.De. Milano, l'agenzia che avrebbe organizzato eventi per vip, come calciatori, che a volte sarebbero terminati con escort e droga del palloncino. Interrogati dalla gip del Tribunale, Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini hanno respinto le accuse e "dato delle spiegazioni di tipo tecnico".🔗 Leggi su Fanpage.it

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