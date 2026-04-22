Escort i nomi dei calciatori nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano

Nelle carte dell’inchiesta sulle escort a Milano compaiono i nomi di alcuni calciatori. Tra questi, uno di loro, noto per aver giocato nelle squadre di Milano e Roma, non è più attivo come calciatore. La notizia è stata riportata dal giornale, che ha riportato anche il nome di un ex atleta di rilievo nel mondo del calcio. La vicenda riguarda dettagli emersi nell’ambito delle indagini in corso.

Il più famoso non è più un calciatore. Dejan Stankovic, ex Inter e Lazio, compare nelle carte dell’ inchiesta sulle escort a Milano secondo quanto scrive Il Giornale. Con lui c’è anche l’attuale calciatore biancoceleste Daniel Maldini. Nell’ordinanza di custodia che ha spedito agli arresti i due indagati e un paio di collaboratori, i nomi dei «clienti» sono omissati. Anche perché il sesso a pagamento non è reato. Ma sono rimasti visibili i nomi di Marcus Pedersen del Torino e di Christian Volpato del Sassuolo. Mentre nella richiesta della pm Bruna Albertini alla gip Chiara Valori compare il nome di Cheickh Niasse, centrocampista del Verona, che il 17 novembre scorso sembra trovarsi all’ hotel Il Duca con una ragazza che chiede a una amica di procurarle i «palloncini».🔗 Leggi su Open.online

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