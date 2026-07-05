Inchiesta escort-calciatori la coppia Buttini-Ronchi | Descritti come colpevoli Sulle ragazze etichette infamanti

La coppia Buttini-Ronchi ha negato le accuse nell’ambito dell’inchiesta su escort e calciatori. Attraverso un comunicato del loro legale, hanno definito le accuse come infondate e hanno criticato le etichette diffamatorie rivolte alle ragazze coinvolte. Finora non sono state fornite prove a supporto delle accuse contro di loro. La vicenda riguarda presunti rapporti tra calciatori e prostitute, ma le parti coinvolte si sono difese con dichiarazioni ufficiali.

Attraverso una nota del loro legale, l'avvocato Marco Martini, la coppia Buttini-Ronchi, si sarebbe espressa in merito a quanto trapelato fino ad ora: tutte le accuse sono state negate e si è parlato di "etichette infamanti" per le ragazze coinvolte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inchiesta escort a Milano, calciatori famosi nelle chat ma nessuno indagato - Ore 14 Sera 23/04/26

Notizie e thread social correlati

Inchiesta escort e calciatori, i titolari dell'agenzia Ma.De: «Etichette infamanti, le ragazze non sono prostitute»I proprietari di un'agenzia di escort hanno dichiarato che le accuse contro le loro ragazze sono infamanti e ingiuste.

Presunto giro di escort e calciatori, la difesa di Buttini e Ronchi: "Erano serate mondane"Durante un’udienza difensiva, gli avvocati di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi hanno dichiarato che le serate oggetto delle indagini si trattavano...

Temi più discussi: Escort, serate di lusso, gas esilarante: le tappe dell'inchiesta e chi c'è nella lista; Inchiesta escort e movida vip: i calciatori Maldini e Calafiori convocati in procura; Escort per calciatori e vip, indagato Alessandro Bastoni: Prostituzione minorile; Milano, l'inchiesta sulle escort: il difensore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile. Altri 3 calciatori sentiti come testimoni.

Inchiesta escort-calciatori, la coppia Buttini-Ronchi: Descritti come colpevoli. Sulle ragazze etichette infamantiAttraverso una nota del loro legale, l'avvocato Marco Martini, la coppia Buttini-Ronchi, si sarebbe espressa in merito a quanto trapelato fino ad ora ... fanpage.it

Le chat dell’inchiesta su calciatori ed escort: Me ne servono 2 o 3 sveglie. Chiaro?Il difensore dell’Inter indagato per prostituzione minorile, il legale: estraneo alle accuse. Ascoltati come testimoni Calafiori e Maldini junior. Le intercettazioni agli atti. ilgiorno.it