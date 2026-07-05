Inchiesta escort-calciatori la coppia Buttini-Ronchi | Descritti come colpevoli Sulle ragazze etichette infamanti

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La coppia Buttini-Ronchi ha negato le accuse nell’ambito dell’inchiesta su escort e calciatori. Attraverso un comunicato del loro legale, hanno definito le accuse come infondate e hanno criticato le etichette diffamatorie rivolte alle ragazze coinvolte. Finora non sono state fornite prove a supporto delle accuse contro di loro. La vicenda riguarda presunti rapporti tra calciatori e prostitute, ma le parti coinvolte si sono difese con dichiarazioni ufficiali.

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Attraverso una nota del loro legale, l'avvocato Marco Martini, la coppia Buttini-Ronchi, si sarebbe espressa in merito a quanto trapelato fino ad ora: tutte le accuse sono state negate e si è parlato di "etichette infamanti" per le ragazze coinvolte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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