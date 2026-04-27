Presunto giro di escort e calciatori la difesa di Buttini e Ronchi | Erano serate mondane

Durante un’udienza difensiva, gli avvocati di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi hanno dichiarato che le serate oggetto delle indagini si trattavano esclusivamente di incontri mondani, negando quindi l’esistenza di un giro di prostituzione. I due sono tra le persone arrestate e attualmente si trovano in custodia domiciliare nell’ambito dell’indagine che coinvolge anche alcuni calciatori come clienti. La vicenda riguarda attività di sfruttamento della prostituzione e si sta svolgendo in diverse località italiane.

“Nessun giro di prostituzione, ma semplice serate mondane”. È questo, in sintesi, il contenuto della difesa di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, due degli arrestati (domiciliari) dell'inchiesta sul giro di sfruttamento della prostituzione che avrebbe visto tra i clienti alcuni calciatori di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Scandalo escort, Buttini e Ronchi: “Nessun giro di prostituzione, ma semplici serate mondane”. L’avvocato difensore: “Distrutta la vita di due persone”

Caso escort per i calciatori, Buttini e Ronchi si difendono davanti al gip di Milano: “Niente a che fare con la prostituzione”Milano, 27 aprile 2026 – Solo organizzazione degli eventi e niente a che fare con le prestazioni sessuali a pagamento che alcune delle ragazze...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Milano, escort di lusso e movida: 4 arresti. Tra i clienti calciatori di Serie A e vip: sequestrati 1,2 milioni di euro; Escort, champagne e segreti: alle serate milanesi anche calciatori di Milan, Inter e Juve; Cena di lusso e sesso in hotel con l'escort. Le serate post partita dei calciatori di Serie A (non indagati); Giro di escort nei locali milanesi, 4 arresti. Una settantina di calciatori coinvolti, ma non indagati.

Escort a Milano, nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Lazio: «Vuole una tipa da sc... a pagamento... tu la trovi?»Si muovono su due fronti in queste ore le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e ... ilmattino.it

Escort, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi: «Nessun giro di prostituzione con i calciatori, solo eventi mondani». La difesa smonta le accuseNessun sistema di prostituzione organizzata, ma solo serate ed eventi per clienti facoltosi. È questa la linea difensiva di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, finiti agli ... leggo.it

Affidamento diretto servizio distributori su MEPA: sul valore metto il giro di affari presunto, ma sulla fattura, termini di pagamento eccetera cosa metto visto che l'importo inserito sul valore non deve essere pagato Aiuto.... - facebook.com facebook