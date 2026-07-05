Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha distrutto tre camper e una moto in un’area di sosta abusiva a Isola Verde, alla fine di via Nazioni Unite. Due esplosioni si sono verificate durante l’incendio, causando panico tra le persone presenti, tra cui alcune famiglie con bambini. Le fiamme hanno divorato i veicoli, creando un forte boato che ha svegliato gli abitanti della zona.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Paura questa notte, tra sabato e domenica 5 luglio, a Isola Verde, alla fine di via Nazioni Unite, verso il Bacucco, dove un incendio ha distrutto tre camper e una moto parcheggiati in un'area di sosta. Durante il rogo si sono sentite due esplosioni a pochi minuti di distanza. Le operazioni di spegnimento Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi: le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono durate diverse ore, fino alle prime ore dell'alba. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i mezzi sono andati completamente distrutti. Sono rimaste coinvolte tre famiglie, tra cui cinque bambini, che in quel momento si trovavano in un bar nei pressi del luogo del rogo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio divora tre camper e una moto nel camping abusivo a Isola Verde: due esplosioni nella notte. Paura per famiglie e bambini

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