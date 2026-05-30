Nella notte, lungo la Strada Statale 87 tra Pontelandolfo e Sassinoro, una Jeep Renegade con quattro persone a bordo, tra cui due bambini, è uscita dalla carreggiata. Non sono state riportate ferite o danni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di messa in sicurezza. La strada è rimasta aperta al traffico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella notte lungo la Strada Statale 87 che collega Pontelandolfo e Sassinoro, dove una Jeep Renegade con a bordo quattro persone, tra cui due bambini, è finita fuori la carreggiata. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito dalla sede stradale terminando la corsa in una cunetta, rimanendo incastrato e impossibilitato a rientrare autonomamente sulla carreggiata. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando centrale, che hanno provveduto a recuperare il mezzo ed a riportarlo sulla strada. Fortunatamente nessuno degli occupanti – due adulti e due bambini – ha riportato ferite nonostante l’impatto con il fondo della scarpata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paura nella notte: Jeep fuori strada con due bambini a bordo

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