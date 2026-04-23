Marigliano in allerta | esplosioni danneggiano bancomat nella notte paura tra i residenti

Nella notte a Marigliano si sono verificate diverse esplosioni che hanno causato danni a un bancomat situato in una zona centrale della città. I residenti hanno riferito di aver sentito forti boati e di aver assistito a fumo e detriti sul luogo dell’accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per avviare le indagini e mettere in sicurezza l’area. Finora non ci sono dettagli sulle persone coinvolte o sui responsabili.

"> Attacco Notturno a Marigliano: Assalto a una Banca nel Cuore della Città. Marigliano, 23 aprile 2026 – È stata una notte sconvolgente per gli abitanti di Marigliano. Intorno alle 3:00 del mattino, un commando di malviventi ha preso d’assalto un istituto bancario situato lungo Corso Umberto I, trasformando la principale via della città in un campo di guerra. Non ci sono stati solo danni materiali, ma anche un profondo senso di paura e insicurezza tra i residenti. La Dinamica dell’Assalto: Tre Esplosioni nel Cuore della Notte. Stando alle prime testimonianze raccolte da alcuni residenti, l’assalto non è stato caratterizzato da un singolo scoppio, come inizialmente si pensava.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Marigliano in allerta: esplosioni danneggiano bancomat nella notte, paura tra i residenti. Notizie correlate Aversa, boato nella notte in centro: paura tra i residentiUn boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte ad Aversa, svegliando di soprassalto numerosi residenti. Boato nella notte e due esplosioni: bancomat fatto saltare in ariaTempo di lettura: 2 minutiLa cosiddetta banda della marmotta torna a colpire in Irpinia, sfruttando ancora una volta le aree di confine con la... Aggiornamenti e dibattiti Marigliano in allerta: esplosioni danneggiano bancomat nella notte, paura tra i residenti.Stando alle prime testimonianze raccolte da alcuni residenti, l’assalto non è stato caratterizzato da un singolo scoppio, come inizialmente si pensava. La banda ha utilizzato una sofisticata tecnica d ... napolipiu.com Diverse esplosioni nella notte: assaltata una banca in pieno centroTre violente esplosioni in pieno centro sono state registrate nella notte a Marigliano. Il boato è avvenuto su Corso Umberto I, davanti alla filiale della Banca Popolare di Bari, ad opera di alcuni ... napolitoday.it