Venerdì 17 aprile 2026, presso la Camera del Lavoro di Monza, si è svolto un incontro tra un europarlamentare e il segretario provinciale della Fiom Cgil, che hanno ascoltato le testimonianze di cittadini riguardo alle condizioni di Cuba. La discussione ha evidenziato problemi legati alla scarsità di medicinali e ai blackout frequenti, che stanno causando notevoli difficoltà alla popolazione dell’isola.

L’europarlamentare Ilaria Salis e il segretario provinciale della Fiom Cgil, Mauro Castelli, hanno incontrato la cittadinanza presso la Camera del Lavoro di Monza nel pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026, per testimoniare le condizioni di estrema difficoltà vissute dal popolo cubano. La delegazione è tornata da una missione in cui ha trasportato 40 kg di medicinali destinati agli ospedali dell’isola, portando all’attenzione dei presenti le conseguenze dirette delle restrizioni economiche imposte dall’amministrazione Trump. Il dramma umanitario tra carenze energetiche e ostacoli sanitari. Durante l’assemblea tenutasi in via Premuda, i dettagli sulla crisi che sta colpendo Cuba sono emersi con una nitidezza che ha coinvolto emotivamente l’uditorio monzese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba nel dramma: medicinali e blackout, il grido di Ilaria Salis

Notizie correlate

Leggi anche: Ilaria Salis e Mimmo Lucano a Cuba: un video imbarazzante

Leggi anche: Ilaria Salis salperà con la flotilla: destinazione Cuba

Panoramica sull’argomento

Trump non potrà spegnerci la luce del sole: Monza e Ilaria Salis al fianco del popolo cubanoUn incontro molto partecipato quello che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 17 aprile a Monza e al quale ha partecipato anche il console di Cuba ... monzatoday.it

Ilaria Salis in partenza domani per Cuba con la carovana 'Nuestra America'L'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis parteciperà alla missione umanitaria Let Cuba Breathe, promossa dall'associazione italiana Aicec. (ANSA) ... ansa.it