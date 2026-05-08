Federfarma ha comunicato che l’approvvigionamento dei medicinali in Italia si mantiene stabile, senza criticità importanti. Un tavolo tecnico ha confermato che non ci sono problemi significativi legati alle scorte di farmaci rispetto alle carenze già riscontrate sul mercato. La situazione attuale non evidenzia variazioni rispetto alle condizioni abituali di distribuzione dei medicinali.

IL TAVOLO TECNICO. Nessuna criticità particolare nell’approvvigionamento dei farmaci rispetto alle normali carenze già presenti sul mercato. È quanto emerge dalla riunione del Tavolo tecnico sull’approvvigionamento dei farmaci, dedicato al monitoraggio delle forniture, convocata per verificare possibili problemi legati allo scenario internazionale, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del sottosegretario Marcello Gemmato. Durante l’incontro, che ha coinvolto Aifa, filiera produttiva e distributiva, professionisti del settore, i rappresentanti della filiera del farmaco hanno confermato un quadro complessivamente stabile, segnalando però l’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Federfarma: stabile l’approvvigionamento dei medicinali in Italia; Carenze di farmaci, farmacista garantisce continuità delle cure nonostante le criticità; Sanita': Federfarma, al momento nessuna criticita' su carenze farmaci per crisi; Farmaci, nessuna criticità anomala negli approvvigionamenti.

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