Delirio di auto e tir in via Imperatore Federico | ecco perché

In via Imperatore Federico, tra le criticità segnalate, si verificano frequenti episodi di auto e tir che transitano in modo irregolare, anche durante le ore diurne. Nonostante numerose comunicazioni scritte, incluse email, lettere e segnalazioni dirette alle autorità competenti, la situazione non sembra migliorare. La presenza di una pattuglia della polizia municipale non ha impedito che si continuasse a intervenire sul cartellone pubblicitario in prossimità della svolta per via Leoni.

Nonostante mail, lettere, post circostanziati e segnalazioni fatte di presenza a una pattuglia della polizia municipale, si continua intervenire sul cartellone pubblicitario in via Imperatore Federico - dove c'è la svolta a destra per via Leoni - in pieno giorno. Per chi non lo sapesse, in questo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Via Imperatore Federico: "C'è una piccola maleodorante discarica, tutta colpa di panormitani vastasi"E' ormai consuetudine la presenza del piccolo cestino con sacchetto Rap che fa ritenere a tanti maleducati di poter, nottetempo, depositare i propri... Via Imperatore Federico: degrado e odori nauseabondi bloccano la via? Cosa sapere Rifiuti accumulati da oltre dieci giorni in Via Imperatore Federico tramite abuso di cestini RAP. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: I Graffitididana -Dieci Giorni di Delirio Planetario; C’è solo un presidente: Ostia in delirio, la domenica magica di De Rossi; SportMediaset: Il pullman dell'Inter travolge il nostro inviato: delirio a San Siro Video; Personaggi e interpreti di una violenza sistemica. Fan in delirio per il firmacopie di Geolier: È unico. Rapper scortato dalla polizia, firma autografi fino a notteUn'accoglienza degna di una rockstar di altri tempi per Geolier, che conferma il legame profondo tra il cantante partenopeo e i suoi fan di tutte le età, dai bambini agli anziani. Una due giorni di ... fanpage.it IL DELIRIO, L’IDOLATRIA DEL POTERE E DEL DENARO E LA MANIPOLAZIONE DEI DESIDERI Il cardinal Marcello Semeraro in una intervista a Repubblica ha usato una sola parola per descrivere gli attacchi di Trump al Papa: “delirio”. Semeraro ricorda a - facebook.com facebook Il tweet invecchiato male di Tancredi in mezzo al delirio x.com