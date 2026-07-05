In media 750 euro per uno stagionale
Il prezzo medio per uno stagionale con ombrellone e due lettini si attesta intorno ai 750 euro. I costi variano tra 450 e 2.000 euro, in base ai servizi e alla posizione sulla spiaggia.
Caro ombrelloni, sulla spiaggia di velluto prezzi per tutte le tasche. Si va dai 450 ai 2 mila euro per un ombrellone stagionale con due lettini: i prezzi variano in base ai servizi offerti dallo stabilimento balneare, ma anche dalla posizione dell’ombrellone, il costo medio si aggira attorno ai 750 euro. In molti stabilimenti il costo aumento dalla terza alla prima fila, ma c’è anche chi preferisce lasciarlo invariato, premiando così la clientela fidelizzata che lo riconferma di anno in anno. Si va dai 25 ai 70 euro per un ombrellone giornaliero, anche in questo caso, si spende di più in quegli stabilimenti che garantiscono servizio bar sotto l’ombrellone e forniscono asciugamano, acqua e doccia calda nel prezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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