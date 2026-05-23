Sabato a Massa-Carrara si è registrato un cielo in prevalenza sereno con temperature superiori alla media stagionale. Nel pomeriggio, le nuvole si sono concentrate principalmente nelle valli e sulle vette. Lungo la costa, la brezza si è intensificata verso sera, muovendosi lungo la fascia costiera. La giornata si è mantenuta stabile, con variazioni di nuvolosità e vento limitate al territorio.

? Punti chiave Dove si concentreranno le nuvole nel pomeriggio tra valli e vette?. Come cambierà la brezza lungo la fascia costiera verso sera?. Quali precauzioni servono per le attività nelle piazze dei centri minori?. Perché il mare rimarrà così calmo nonostante il rialzo termico?.? In Breve Zero termico stabile a 3800 metri sulle vette dell'Appennino e delle Apuane.. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali nelle zone interne della provincia.. Brezza costante in costa con possibili rinforzi pomeridiani lungo il litorale.. Nuvolosità localizzata su Appennino e Apuane nel pomeriggio del 23 maggio 2026.. Il sole scalderà l’intera provincia di Massa-Carrara questo sabato 23 maggio 2026, con temperature che saliranno sensibilmente superando le medie stagionali previste per il periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa-Carrara, sabato di sole: temperature sopra la media stagionale

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