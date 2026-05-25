Seggi riaperti fino alle 15 per 750 nuovi Sindaci affluenza media in calo di 4 punti | 46,3%

I seggi sono rimasti aperti fino alle 15 in tutta Italia per il secondo giorno di elezioni amministrative, coinvolgendo circa 750 nuovi candidati alla carica di sindaco. L’affluenza alle urne si è attestata in media al 46,3 per cento, con una diminuzione di quattro punti rispetto alla precedente giornata. La partecipazione varia tra le diverse regioni, mentre le operazioni di voto si sono svolte senza segnalazioni di problemi rilevanti.

Roma, 25 mag. (askanews) – Seggi riaperti in Italia fino alle 15 per il secondo e ultimo giorno di votaazioni per la tornata di elazioni amministrative Comunali in 748 Comuni di Regioni a Statuto ordinario dal Veneto alla Calabria e di Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Val d’Aosta fra le Regioni a Statuto Speciale. La tornata interessa circa 6 milioni e 600 mila elettori italiani. L’affluenza nella prima giornata di votazioni di ieri è risultata in media in calo di poco meno di 4 punti. A chiusura seggi, alle 23, aveva complessivamente votato il 46,3% degli aventi diritto. Contro la media del 50,2% della precedente tornata negli stessi Comuni. A Venezia, unico capoluogo di regione alle urne, il calo è stato ancora maggiore, di ben 7 punti: 41,8% contro 48,8% di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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