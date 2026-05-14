Una nuova memoria DDR5 da 256 GB a 9.200 MTs è stata annunciata da un produttore di componenti per data center. Questa soluzione mira a migliorare le prestazioni dei server, offrendo maggiore capacità e velocità di trasferimento dati. I moduli sono pensati per applicazioni che richiedono grandi quantità di memoria, come i modelli di linguaggio di grandi dimensioni. La loro introduzione potrebbe comportare cambiamenti nella gestione termica degli armadi di server, considerando le elevate prestazioni richieste.

? Punti chiave Come influenzerà questa tecnologia la gestione termica dei rack server?. Perché i nuovi moduli DDR5 sono vitali per i modelli LLM?. Quanto risparmio energetico garantisce il passaggio ai moduli da 256 GB?. Quali processori Intel e AMD supporteranno queste nuove memorie Micron?.? In Breve Banda passante superiore del 40% rispetto ai moduli standard da 6.400 MTs.. Consumi operativi ridotti oltre il 40% rispetto a due moduli da 128 GB.. Validazione in corso con processori AMD EPYC Turin e Intel Granite Rapids-SP.. Tecnologia 1-gamma DRAM e packaging 3DS con connessioni TSV per impilare die.. Micron ha avviato il campionamento delle nuove DDR5 RDIMM da 256 GB con velocità fino a 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e Data Center: Micron lancia DDR5 da 256 GB a 9.200 MT/s

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I data center italiani piantano 200 alberi a Roma sudAnche i data center si prodigano per mitigare gli effetti del surriscaldamento climatico, promuovendo la piantumazione di nuove alberature nei...

iPhone 17e: 729 euro, chip A19 e 256 GB per il 2026L’iPhone 17e sbarca nei negozi italiani a partire dall’11 marzo 2026 con un prezzo di partenza fissato a 729 euro.

Temi più discussi: Data Center: senza energia e regole certe l’Italia rischia di stare a guardare; La Lombardia mette all'angolo le rinnovabili e spiana la strada ai data center senza la necessaria regolamentazione; Viaggio nei data center italiani: quali sono, dove sono e di chi sono; Data center, come alimentarli con energia sicura e pulita.

?TLC, satelliti, AI, data center e cloud: gli asset per l’italia digitale ift.tt/Aa5TGQ8 #evento #takethedate x.com

Il paradosso dell’AI, mancano elettricisti ed energia per costruire i data centerAI sempre più energivora con l’arrivo dei sistemi autonomi: Goldman Sachs avverte sui rischi legati a infrastrutture e carenza di tecnici ... fortuneita.com

Un distributore toglierà l'elettricità a 49.000 persone in favore di un data center IAL'espansione dei data center legati all'intelligenza artificiale negli Stati Uniti sta aumentando le tensioni in merito alla distribuzione dell'elettricità. In Nevada, 49.000 clienti nell'area di Lake ... hwupgrade.it