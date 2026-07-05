In arrivo nuovi esposti La relazione finale della Commissione finirà dritta in Procura

Notizia in breve

La relazione finale della Commissione finirà in Procura, prontamente trasmessa per eventuali approfondimenti giudiziari. Intanto, sono in programma nuovi esposti che riguardano questioni sollevate durante le audizioni. I media non hanno dedicato ampio spazio alle accuse di sprechi durante la pandemia e agli scandali emersi, anche se i fatti sono stati documentati nelle sedute di inchiesta.