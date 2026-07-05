In arrivo nuovi esposti La relazione finale della Commissione finirà dritta in Procura
La relazione finale della Commissione finirà in Procura, prontamente trasmessa per eventuali approfondimenti giudiziari. Intanto, sono in programma nuovi esposti che riguardano questioni sollevate durante le audizioni. I media non hanno dedicato ampio spazio alle accuse di sprechi durante la pandemia e agli scandali emersi, anche se i fatti sono stati documentati nelle sedute di inchiesta.
Arriva il solito soccorso rosso a Giuseppe Conte, i giornaloni muti sugli sprechi Covid in pandemia e sugli scandali emersi dalle audizioni in commissione d'inchiesta provano a ingannare qualche allocco, ma il dato è tratto. La commissione Covid ha deciso di allegare alla relazione finale un malloppo di esposti contro diversi soggetti al centro delle rivelazioni degli auditi di questi mesi, comprese le aggressioni verbali di esponenti del centrosinistra a testimoni, inquirenti, ufficiali Gdf e persino al whistleblower delle Dogane Miguel Martina, "trasformati" in imputati con accuse infamanti di cui i parlamentari potrebbero essere chiamati a rispondere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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