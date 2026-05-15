Commissione Orlandi Gregori cambia il Presidente Pietro | Peccato mancano pochi mesi alla relazione finale

La commissione bicamerale d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha annunciato un cambio al vertice con la nomina di un nuovo presidente. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha commentato questa decisione affermando che mancano pochi mesi alla consegna della relazione finale e che il cambiamento di leadership rappresenta un peccato in vista di questo termine temporale. La commissione prosegue così la sua attività con un nuovo incarico di presidenza.

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