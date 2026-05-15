Commissione Orlandi Gregori cambia il Presidente Pietro | Peccato mancano pochi mesi alla relazione finale
La commissione bicamerale d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha annunciato un cambio al vertice con la nomina di un nuovo presidente. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha commentato questa decisione affermando che mancano pochi mesi alla consegna della relazione finale e che il cambiamento di leadership rappresenta un peccato in vista di questo termine temporale. La commissione prosegue così la sua attività con un nuovo incarico di presidenza.
"Mancano pochi mesi alla relazione finale, peccato". Questo il commento di Pietro Orlandi alla notizia del cambio del presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sulle scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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