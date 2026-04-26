Emanuela Orlandi Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse | cosa dice la prima relazione della Commissione d’inchiesta

Da ilfattoquotidiano.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì la commissione di inchiesta presenterà la prima relazione riguardante le indagini svolte negli ultimi tre anni sulle scomparse di due ragazze avvenute a Roma nel 1983. Tra i punti discussi ci sono anche le piste legate alle giovani scomparse e le ipotesi investigative sviluppate nel tempo. La relazione riassumerà i principali sviluppi e le attività condotte nel corso dell'ultimo triennio.

La commissione di inchiesta Orlandi-Gregori martedì presenterà la prima relazione sulle indagini condotte negli ultimi tre anni, sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983. La relazione della commissione. Il rapporto si intitola “Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse” e si concentra su una delle piste seguite dalla commissione, quella della tratta delle bianche. Si tratta di giovani rapite a Roma nel 1983, poi diventate oggetto di traffico sessuale di minorenni. Martedì 30 aprile, l’organismo parlamentare presenterà e voterà questa prima relazione per decidere se approvare o meno un documento che dovrà rispondere alla questione dell’effettivo interesse di questa pista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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