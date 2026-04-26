Emanuela Orlandi Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse | cosa dice la prima relazione della Commissione d’inchiesta

Martedì la commissione di inchiesta presenterà la prima relazione riguardante le indagini svolte negli ultimi tre anni sulle scomparse di due ragazze avvenute a Roma nel 1983. Tra i punti discussi ci sono anche le piste legate alle giovani scomparse e le ipotesi investigative sviluppate nel tempo. La relazione riassumerà i principali sviluppi e le attività condotte nel corso dell'ultimo triennio.

La commissione di inchiesta Orlandi-Gregori martedì presenterà la prima relazione sulle indagini condotte negli ultimi tre anni, sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983. La relazione della commissione. Il rapporto si intitola “Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse” e si concentra su una delle piste seguite dalla commissione, quella della tratta delle bianche. Si tratta di giovani rapite a Roma nel 1983, poi diventate oggetto di traffico sessuale di minorenni. Martedì 30 aprile, l’organismo parlamentare presenterà e voterà questa prima relazione per decidere se approvare o meno un documento che dovrà rispondere alla questione dell’effettivo interesse di questa pista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Temi più discussi: Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, la pista della tratta delle bianche: ecco la prima relazione della Commissione; Emanuela Orlandi e Katty Skerl: emergono nuovi inquietanti collegamenti; Orlandi-Gregori: il 28 aprile la Commissione vota la relazione sulla pista delle ragazze scomparse; Emanuela Orlandi, audizione secretata per informazioni delicate. La pista romana e la scomparsa di Katy Skerl: il nesso.

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