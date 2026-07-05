Circa 6.000 persone hanno partecipato al torneo delle contrade, con un’attenzione particolare rivolta a Gabriele e Nicolò. La manifestazione ha visto una grande affluenza di pubblico fin dall’inizio, con emozioni intense sia in campo che sugli spalti. La giornata ha coinvolto numerosi partecipanti e spettatori, creando un’atmosfera vibrante e partecipativa. Nessuna informazione aggiuntiva riguardo a risultati o dettagli specifici degli incontri.

È stata una girandola di emozioni. In campo e sugli spalti, pienissimi fin dall’inizio della competizione. Perché lo sguardo e il cuore di tutti, alla fine, andava sempre nel solito punto: lo spicchio del gruppo ultras dell’Africa-Macelli "Ragazzi di quartiere" e le magliette con la scritta "Vivete in noi" con stampati i volti sorridenti di Nicolò Guazzelli e Gabriele Seragini, i due amici 23enni morti tragicamente il 12 giugno in un incidente stradale con lo scooter avvenuto all’ Isola d’Elba. È ai due inseparabili amici-ultras che è stata dedicata la finale del 23° Torneo delle contrade del Carnevale di Pietrasanta, vinta dalla Lanterna proprio contro i gialloblù che Gabrì e Guazzè tifavano dagli spalti da diversi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In 6mila per il torneo delle contrade. Dedica speciale a Gabriele e Nicolò

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