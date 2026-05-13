Torneo delle Contrade Il Pontestrada vince subito
Nel match valido per il Torneo delle Contrade, il Pontestrada ha ottenuto una vittoria immediata contro La Collina con il punteggio di 4-0. La formazione di casa ha schierato in campo Bartelletti, Mazzei, Gaina, Bianchini, Favret, Moriconi, Celentano, Cancogni, Landi, Galeotti e Mancini, sostituiti nel corso del gioco da Lupoli, Barsanti, Tartarini, Pardini e Macchiarini. La partita si è conclusa con un risultato che ha anticipato le prime fasi del torneo.
PONTESTRADA 4 LA COLLINA 0 PONTESTRADA: Bartelletti, Mazzei, Gaina (Bacci), Bianchini, Favret, Moriconi (Lupoli), Celentano (Barsanti), Cancogni (Tartarini), Landi (Pardini), Galeotti (Macchiarini), Mancini. All. Galeotti. LA COLLINA: Landi, Geltrude, Salvatori (Filiè), Biagi, Hamza, Giannecchini, Rizzo (Giannetti), Aliboni, Galeotti (Macrì), Berti(Coluccini), Ricci (Genovesi). All. Geltrude. Marcatori: 25’ pt Favret, 35’ pt Galeotti; 20’ st Mancini, 30’ st Pardini. PIETRASANTA – I campioni in carica del Pontestrada partono a spron battuto, contro La Collina, nella partita d’esordio della ventireesima edizione del Torneo delle Contrade del Carnevale di Pietrasanta, in scena allo stadio comunale "XIX Settembre".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Nel link le quattro squadre che hanno conquistato la qualifica al Torneo delle Contrade 2026 Ringraziamo per il supporto fotografico Sara Bellini e Veronica Belloni legnanobasket.it/gallery.aspx?i… x.com