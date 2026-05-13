Torneo delle Contrade Il Pontestrada vince subito

Nel match valido per il Torneo delle Contrade, il Pontestrada ha ottenuto una vittoria immediata contro La Collina con il punteggio di 4-0. La formazione di casa ha schierato in campo Bartelletti, Mazzei, Gaina, Bianchini, Favret, Moriconi, Celentano, Cancogni, Landi, Galeotti e Mancini, sostituiti nel corso del gioco da Lupoli, Barsanti, Tartarini, Pardini e Macchiarini. La partita si è conclusa con un risultato che ha anticipato le prime fasi del torneo.

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