Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, la partita tra Strettoia e Africa Macelli si è conclusa con un pareggio per 2-2. La squadra di casa ha schierato Venè, Pardini, Sacchelli, Checchi, Bascherini, Moriconi, Donati, Torcigliani, Di Martino, Viviani e Oprita. La partita è stata caratterizzata da un risultato equilibrato e spettacolare, con entrambe le squadre che hanno segnato due reti ciascuna.

strettoia 2 africa macelli 2 STRETTOIA: Venè, Pardini, Sacchelli, Checchi (Quadrelli), Bascherini (Lorenzi), Moriconi, Donati, Torcigliani (Buselli), Di Martino, Viviani (Leonardi), Oprita (Messori). All. Poli. AFRICA MACELLI: Dazzi, Angeli, Mancini, Tonini, Bigini, Di Clemente, D’Angina (Bartoli), Perregrini, Bartoli, Pillon (Sacchelli), Tartarini (Garibaldi). All. Lo Monaco. Reti: 3’ pt Tartarini, 30’ pt Di Martino; 2’ st Bartoli, 45’ st Di Martino. PIETRASANTA – Finisce con un pirotecnico 2-2 l’incontro, valevole come ultima giornata del gruppo C, tra le già qualificate Strettoia (nella foto) ed Africa Macelli che chiudono così in testa, a braccetto, entrambe a 5 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: il torneo delle Contrade di Pietrasanta. Strettoia e Africa. Un pari spettacolare

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