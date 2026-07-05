Imoco Conegliano patron Garbellotto non è ancora sazio | L' obiettivo per la prossima stagione? Arrivare in fondo a tutte le competizioni

Il patron della squadra ha dichiarato che l’obiettivo per la prossima stagione è arrivare in finale in tutte le competizioni. La squadra ha completato il mercato con acquisti mirati, formando una rosa di alto livello. La campagna acquisti si è conclusa a inizio luglio, con l’obiettivo di consolidare la squadra e puntare a risultati importanti. La squadra si prepara così a competere su più fronti nella prossima stagione.

Grazie a un mercato condotto alla perfezione, a inizio luglio la Prosecco Doc A. Carraro Imoco ha edificato l’ennesima formazione stellare. Le campionesse d’Italia in carica, guidate dal confermatissimo coach Daniele Santarelli, per la prossima stagione potranno contare su uno schieramento che annovera otto permanenze (la capitana Wolosz, Haak, Adigwe, Gabi, Zhu Ting, Sillah, Fahr e De Gennaro) e sei new entry (Yao Di, Piovesan, Manfredini, Folie, Cekulaev e Arici). Presidente Piero Garbellotto, avete centrato tutti gli obiettivi di mercato?«Assolutamente sì, è un mercato che Pietro Maschio (il co-presidente, ndr), con l’aiuto anche di Santarelli, avevano iniziato già da lontano. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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