Dopo il nono scudetto vinto dalla squadra di Conegliano, il presidente dell'Imoco ha sottolineato come il club sia attivo nel territorio. Ha inoltre commentato che manca ancora la partecipazione alla Champions League, evidenziando l’obiettivo di raggiungere questa competizione. La vittoria arriva in un momento in cui il club continua a consolidare la propria presenza nel panorama sportivo nazionale.

"La vittoria è come la bellissima copertina di un libro che dentro ha molto altro". Ecco sintetizzata in pochissime parole la parabola di Conegliano nel volley italiano. Poche parole di Piero Garbellotto, uno dei due presidenti (l'altro è Pietro Maschio) dell'Imoco Conegliano delle meraviglie. Il nono scudetto è arrivato in casa di Milano, forse meno scontato di altri, a sancire ancora una volta il dominio quasi totale del club veneto sulla pallavolo italiana. Nell'anno 2025-26 è sfuggita per la prima volta dopo sei anni di controllo totale, la Supercoppa vinta da Milano. Una smagliatura che non ha provocato traumi, anzi. "I cicli si costruiscono ma hanno un inizio e una fine.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Garbellotto: "Le vittorie di Conegliano, la splendida copertina di un libro meraviglioso"

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