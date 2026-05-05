A Conegliano, la piazza si è animata per celebrare l’Imoco dopo i successi conquistati in campionato e in coppa. La giornata è stata caratterizzata da un corteo di tifosi e sostenitori che hanno festeggiato con entusiasmo i numerosi scudetti e trofei ottenuti dalla squadra. Tra i momenti più attesi, la premiazione con la capitana Asia Wolosz e gli interventi dei giocatori, mentre i tifosi hanno espresso la loro gioia anche dopo aver perso quattro match ball nel corso della stagione.

? Cosa scoprirai Chi ha guidato il podio insieme alla capitana Asia Wolosz?. Come hanno reagito i tifosi dopo i quattro match ball persi?. Perché Cristina Chirichella si è presentata in piazza con le stampelle?. Quale nuovo obiettivo ha dichiarato la capitana per la prossima stagione?.? In Breve 400 sostenitori riuniti in piazza Cima il 4 maggio a Conegliano. Sindaco Fabio Chies e assessore Primo Longo consegnano due targhe celebrative. Asia Wolosz, Moki De Gennaro, Gabi, Haak e Zhu sul podio del teatro. Cristina Chirichella presente con le stampelle nonostante l'infortunio subito. Intorno a 400 sostenitori si sono riuniti in piazza Cima a Conegliano lunedì 4 maggio per celebrare il successo dell’Imoco Volley dopo il ritorno dalle Final Four di Istanbul.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conegliano, festa in piazza per l’Imoco: trionfo di scudetti e coppe

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