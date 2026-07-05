Il world cafè del progetto Idea B Si parla di alimentazione e salute

A Rescaldina si svolge il primo incontro del progetto Idea B, promosso da Federconsumatori e sostenuto da Slow Food e sindacati locali. Il focus è sull’alimentazione e la salute, con incontri dedicati alla promozione di scelte alimentari consapevoli. L’iniziativa prevede un format chiamato “world cafè”, che coinvolge cittadini e esperti in discussioni sui temi alimentari. L’obiettivo è sensibilizzare sulla relazione tra alimentazione e benessere.

Arriva anche a REscaldina il progetto Idea B - Italians Do Eat Better di Federconsumatori, grazie alla collaborazione della Camera del Lavoro Territoriale del Ticino Olona, dello Spi Cgil e di Slow Food. Martedì dalle 11 alle 12.30, La Tela Osteria Sociale del Buon Essere di Rescaldina, in via Provinciale Saronnese 31, ospiterà infatti i World cafè dedicati a cibo, salute, alimentazione sostenibile, etichettatura e impatto sociale delle produzioni alimentari. L’iniziativa nasce da una semplice constatazione: il cibo non è più soltanto nutrimento, ma cultura, identità e scelta politica quotidiana. Mai come oggi se ne parla e se ne discute,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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