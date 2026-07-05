Il world cafè del progetto Idea B Si parla di alimentazione e salute

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rescaldina si svolge il primo incontro del progetto Idea B, promosso da Federconsumatori e sostenuto da Slow Food e sindacati locali. Il focus è sull’alimentazione e la salute, con incontri dedicati alla promozione di scelte alimentari consapevoli. L’iniziativa prevede un format chiamato “world cafè”, che coinvolge cittadini e esperti in discussioni sui temi alimentari. L’obiettivo è sensibilizzare sulla relazione tra alimentazione e benessere.

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