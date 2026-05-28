CrescereBio a Caserta l’evento finale del progetto dedicato a sostenibilità e alimentazione nelle scuole
Il 4 giugno si terrà l’evento finale di “CrescereBio” presso l’Archivio di Stato, a Caserta. I bambini saranno i protagonisti dell’iniziativa, che chiude la seconda edizione del progetto dedicato alla sostenibilità, alla sana alimentazione e alla valorizzazione del territorio campano. L’evento si svolge alla fine di un percorso educativo che ha coinvolto le scuole della regione, con attività e iniziative legate ai temi della sostenibilità e dell’alimentazione.
Saranno i bambini i veri protagonisti dell’evento conclusivo della seconda edizione di “CrescereBIO”, il progetto educativo dedicato alla sostenibilità, alla sana alimentazione e alla valorizzazione del territorio campano che si concluderà il prossimo 4 giugno presso l’Archivio di Stato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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