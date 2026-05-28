CrescereBio a Caserta l’evento finale del progetto dedicato a sostenibilità e alimentazione nelle scuole

Notizia in breve

Il 4 giugno si terrà l’evento finale di “CrescereBio” presso l’Archivio di Stato, a Caserta. I bambini saranno i protagonisti dell’iniziativa, che chiude la seconda edizione del progetto dedicato alla sostenibilità, alla sana alimentazione e alla valorizzazione del territorio campano. L’evento si svolge alla fine di un percorso educativo che ha coinvolto le scuole della regione, con attività e iniziative legate ai temi della sostenibilità e dell’alimentazione.