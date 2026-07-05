Il valore delle donne nelle STEM e l’importanza della scuola | la lezione di Amalia Ercoli Finzi al Politecnico di Milano

Una docente ha sottolineato l'importanza della scuola nel promuovere la partecipazione femminile nelle discipline scientifiche. Durante un intervento in un istituto di formazione, ha evidenziato come il percorso educativo possa influenzare la presenza delle donne nelle STEM. La docente, pioniera nel suo campo, ha ricordato il ruolo delle istituzioni scolastiche nel favorire un equilibrio di genere nelle materie scientifiche e tecnologiche.

In un mondo in cui il divario di genere nelle discipline scientifiche fa ancora discutere, le parole di chi ha tracciato la strada assumono il ruolo di fari fondamentali per le nuove generazioni. È il caso di Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in Ingegneria Aeronautica in Italia e oggi Professoressa Onoraria del Politecnico di Milano. Durante un recente incontro con gli studenti del Polimi, la scienziata ha voluto lanciare un messaggio forte, parlando a cuore aperto soprattutto alle giovani studentesse, sia universitarie che delle scuola secondaria di II grado, che scelgono o desiderano intraprendere una carriera scientifica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Roma per le Donne: parità e innovazione al servizio dei diritti

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