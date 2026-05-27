Un premio per la bontà è stato consegnato a Palazzo Marino a una scienziata nota per il suo impegno altruista. La vincitrice ha affermato che le donne contribuiscono a migliorare il mondo. La cerimonia ha sottolineato come azioni di gentilezza silenziosa possano rappresentare una rivoluzione in un contesto sociale frenetico. La premiazione ha celebrato gesti di altruismo e solidarietà, evidenziando il valore della cura verso gli altri.

di Marianna Vazzana MILANO Il bene genera bene. Pensare agli altri in un mondo che va di fretta, in cui la gentilezza silenziosa viene coperta dal rumore, è una rivoluzione. E merita un riconoscimento. Il “ Premio Campione “, consegnato a chi si mette al servizio della comunità, è nato per questo, 25 anni fa, voluto da Mario Furlan fondatore dei City Angels. Ieri in Sala Alessi a Palazzo Marino, l’Oscar della bontà è stato consegnato a dieci vincitori scelti da una giuria composta da direttori e giornalisti di varie testate. Ad aprire le danze, il premio speciale “Campione della gente“ realizzato insieme a Coop Lombardia: eletta vincitrice... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oscar della bontà a Palazzo Marino. Amalia Ercoli Finzi fuoriclasse: "Le donne migliorano il mondo"

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Milano, a Palazzo Marino gli 'Oscar della bontà' 2026 dei City Angels. Premiata Amalia Ercoli Finzi

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