A Milano è stata assegnata un’onorificenza a un individuo per il suo impegno nel servizio alla comunità, riconoscendone il ruolo come esempio positivo. La premiazione si è svolta il 26 maggio 2026, durante un evento dedicato ai “Campioni della bontà”. Tra i riconoscimenti, è stata menzionata una donna per aver affermato che le donne possono cambiare il mondo, in un contesto che ha sottolineato l’importanza di azioni concrete.

Milano, 26 maggio 2026 – Un’onorificenza meritata per essersi messi al servizio della comunità, diventando un esempio positivo per tutti. Anche quest'anno sono stati premiati con gli Oscar della bontà dieci?cittadine e cittadini che si sono distinti per l'altruismo nell'ambito del Premio Campione dei City Angels, giunto alla 25esima edizione. Tra di loro l’ignegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi. A scegliere i campioni di bontà una giuria composta da direttori e giornalisti di 23 testate, tra cui Il Giorno. "Sono storie positive che possono essere di esempio per?tutti", ha detto il sindaco Giuseppe Sala. Mario Furlan,?fondatore dei City Angels invece ha sottolineato come i campioni?insegnano "ad affrontare le crisi e a trasformarle in risorsa,?come ha fatto Alex Zanardi da poco scomparso, che ha ricevuto?questo premio qualche anno fa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano premia i Campioni della bontà, menzione per Amalia Ercoli Finzi: “Viviamo tempi infernali. Le donne possono cambiare il mondo”

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